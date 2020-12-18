Песков отреагировал на решение CAS

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на решение Спортивного антидопингового агентства (CAS) об отстранении российских спортсменов на два года.

«Мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы. Мы продолжим борьбу с допингом, о котором как о самом большом зле говорил президент России в своих выступлениях», — сказал Песков.

Напомним, российским спортсменам запретили выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.



Ранее сообщалось о том, что Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпийские игры.