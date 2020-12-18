Журова прокомментировала решение CAS по делу РУСАДА и WADA
Андрей Черников
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Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований на два года, передает «СЭ».
«Спортсменов ставят перед неприятным моральным выбором: выступать под нейтральным флагом или нет. Не знаю, к чему приведет обжалование данного решения. Может, станет только хуже», — сказала Журова.
Напомним, россияне смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах только в статусе нейтральных спортсменов.
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