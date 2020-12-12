«Сочи» обыграл «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ

В очередном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» обыграл московский «Спартак».

Встреча прошла в Адлере на стадионе «Фишт» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч на свой лицевой счет оформил эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.

Эта победа позволила подопечным Владимира Федотова набрать 30 очков и подняться на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил предупреждение по ходу матча с «Сочи» .