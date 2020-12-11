Игрок КХЛ купил у мошенника несуществующие клюшки

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Чарльз Дженовей стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, спортсмен приобрел несуществующие клюшки у человека, который преставился менеджером компании, поставляющей хоккеистам инвентарь. Дженовей приобрел шесть клюшек за 122 тыс. руб.

Спустя несколько месяцев бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года понял, что его обманули, и подал заявление в полицию.

По мнению Дженовея, он стал жертвой того же мошенника, который в ноябре обманул защитника московского «Спартака» Якова Рылова с коньками.

Ранее игрок красно-белых объяснил покупку несуществующих коньков.