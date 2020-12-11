Санкции США в отношении «Ахмата» назвали «дуростью»

Почетный глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о санкциях США в отношении грозненского футбольного клуба «Ахмат».

Ограничительные меры были введены 10 декабря в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Санкциям также подверглись промоушен по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».

«Кроме как дуростью, подобные решения назвать невозможно. Какое отношение имеет Минюст США к клубу, который играет в футбол на другом конце земли?» — цитирует Колоскова РИА «Новости».

Ранее в Госдуме отреагировали на санкции США в отношении «Ахмата».