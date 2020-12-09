Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сменит учредителей, сообщает РИА «Новости».

Предстоящие изменения связаны с новым кодексом Международного антидопингового агентства (WADA). Согласно требованиям организации, которые вступят в силу с 1 января, новыми учредителями должны быть юридические лица, не имеющие отношение к спорту.

По информации источников, новыми учредителями РУСАДА могут стать организации, связанные с образовательным процессом.

В настоящее время учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ОКР).

Ранее сообщалось, что РУСАДА не станет оглашать фамилии претендентов на должность гендиректора.