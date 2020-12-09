РУСАДА сменит учредителей
Антон Борисов
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сменит учредителей, сообщает РИА «Новости».
Предстоящие изменения связаны с новым кодексом Международного антидопингового агентства (WADA). Согласно требованиям организации, которые вступят в силу с 1 января, новыми учредителями должны быть юридические лица, не имеющие отношение к спорту.
По информации источников, новыми учредителями РУСАДА могут стать организации, связанные с образовательным процессом.
В настоящее время учредителями РУСАДА являются Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ОКР).
Ранее сообщалось, что РУСАДА не станет оглашать фамилии претендентов на должность гендиректора.