Российская биатлонистка опровергла слова об употреблении допинга
Карен Саркисян
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова опровергла слова об употреблении допинга, передает «Общественная служба новостей».
По словам Резцовой, она про допинг уже давно не говорит, потому что один раз проговорилась и больше не хочет.
«Слово «допинг» я не озвучивала. Это придумали журналюги.
Профессионал делал инъекции, и это помогало», — сказала она.
Анфиса Резцова — чемпионка в лыжных гонках на Олимпийских играх 1988 года в Калгари, а также в биатлоне на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.
Ранее российская биатлонистка призналась в использовании допинга.