Российская биатлонистка опровергла слова об употреблении допинга

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова опровергла слова об употреблении допинга, передает «Общественная служба новостей».

По словам Резцовой, она про допинг уже давно не говорит, потому что один раз проговорилась и больше не хочет.

«Слово «допинг» я не озвучивала. Это придумали журналюги.

Профессионал делал инъекции, и это помогало», — сказала она.

Анфиса Резцова — чемпионка в лыжных гонках на Олимпийских играх 1988 года в Калгари, а также в биатлоне на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

Ранее российская биатлонистка призналась в использовании допинга.