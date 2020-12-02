Серхио Рамос хочет подраться с Конором Макгрегором
Андрей Черников
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Футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос вызвал на поединок ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.
В Insrtagram игрок выложил видео, на котором показал свою физическую форму и изобразил походку ирландца.
«Когда будешь готов, Конор?» — подписал ролик испанец.
«Будь готов, брат. Нас ждет большой бой», — ответил Конор.
Ранее Хабиб не исключил, что пожмет руку Макгрегору.