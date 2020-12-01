Главный тренер «Ренна» поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром», передает Sport24.

По словам тренера, в матче с «Краснодаром» игроки «Ренна» отдадутся на 100 процентов. Стефан отмечает, что не знает, каким будет результат, но уверен, что французская команда выложатся полностью.

«У нас нет выбора, мы должны реализовать любые возможности. Лига чемпионов — сложное соревнование, поэтому будем особенно стараться», — добавил он.

Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится 2-го декабря. Начало — 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны к ближайшему матчу.