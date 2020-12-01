Сборная Норвегии по лыжным гонкам снялась с Кубка мира до конца года

Сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе снялась с этапов Кубка мира до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщает NRK.

Спортсмены пропустят старты в швейцарском Давосе и немецком Дрездене.

Как заявил глава комитета по лыжным гонкам Торбьорн Скогстад, решение было принято после обсуждения внутри национальной команды.

По итогам первого этапа Кубка мира, который прошел в финской Руке, в личном зачете лидирует норвежец Йоханнес Клебо (296 очка). Вторым идет россиянин Александр Большунов (257). На третьей строчке располагается еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен (219).

Ранее сообщалось, что первым о снятии с этапов объявил Клебо. После его примеру последовал Иверсон.