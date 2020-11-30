Семин оценил лидерство «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о лидерстве петербургского «Зенита», а также московских клубов ЦСКА и «Спартак» в турнирной таблице чемпионата России.

После 16 туров команды набрали по 32 очка, однако сине-бело-голубые опережают столичные коллективы по дополнительным показателям.

«Раз у трех команд равное количество очков, значит, они показывают одинаково хорошую игру. Конечно, многое будет зависеть от того, пройдут ли «Зенит» и ЦСКА в следующий европейский раунд. Это увеличивает количество матчей», — цитирует Семина «Чемпионат.com».

Кроме того, специалист отметил, что пандемия коронавируса также может повлиять на итоговое распределение мест.

Ранее сообщалось, что все представители России в Европе не выиграли и не забили в 16-м туре РПЛ.