«Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 10-го тура АПЛ
Мартин Норикович
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Лондонский «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 1:2.
В составе «Вулверхэмптона» забитыми мячами отметились Педру Нету и Даниэл Каштелу. В составе «Арсенала» — Габриэль.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию игры.
АПЛ. 10-й тур
«Арсенал» — «Вулверхэмптон» — 1:2
Голы: 0:1 — Нету, 27; 1:1 — Габриэль, 30; 1:2 — Каштелу, 42.
Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ.