Гончаренко: от нападающих ЦСКА нет должной отдачи

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает «Чемпионат.com».

Напомним, армейцы уступили со счетом 0:1.

«Не могу сказать, что я как-то недоволен командой. В целом и в защите, и в середине поля мы достаточно хорошо действуем. К сожалению, нет должной отдачи от нападающих», — сказал специалист.

Также Гончаренко отметил, что есть много матчей, когда команда выигрывает за счет полузащиты, но надо, чтобы нападающие включились в игровые эпизоды.

Ранее «Рубин» обыграл ЦСКА в матче РПЛ.