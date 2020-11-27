Главный тренер ЦСКА прокомментировал игру Чалова

ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру Федора Чалова, передает «Чемпионат.com».

По словам Гончаренко, в матче против «Фейеноорда» Чалов хорошо открывался и имел несколько шансов, чтобы забить. Тренер отмечает, что любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться на критику.

«Для меня он останется лучшим нашим нападающим. Это наш сукин сын, которого надо оберегать», — добавил он.

В следующем туре ЦСКА примет австрийский «Вольфсберг».

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Фейеноорд» начался с минуты молчания в память о чемпионе мира 1986 года Диего Марадоне.