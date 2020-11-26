Гроб с телом Марадоны спрятали от пытающейся прорваться на прощание толпы

Власти Аргентины перенесли гроб с телом чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны из зала в президентском дворце в Буэнос-Айресе, сообщает телеканал TN.

Легендарный футболист умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. Во время гражданской панихиды между поклонниками Марадоны и полицией начались столкновения. После этого толпа людей попыталась прорваться в зал дворца, где находится гроб экс-игрока, чтобы успеть попрощаться с ним.

«По соображениям безопасности гроб вынесли из зала, до тех пор пока не рассеется толпа во внутренних дворах дворца», — сообщил корреспондент телеканала.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины продлили прощание с Марадоной из-за беспорядков.