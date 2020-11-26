ЭСК признала ошибкой назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибкой назначить пенальти в ворота петербургского «Зенита» в матче с грозненским «Ахматом», передает сайт РФС.

Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Матч закончился со счетом 2:2.

Спорный эпизод случился на 53-й минуте матча. Отмечается, что нападающий «Зенита», имевший худшую позицию на поле, продолжил движение в направлении защитника «Ахмата» и подставил свою голову под локоть защитника. Карасев назначил пенальти с помощью VAR.

Также в ЭСК признали верным решение судьи не назначать пенальти в ворота «Ахмата» на 74-й минуте из-за того, что рука футболиста грозненской команды находилась в естественном положении.

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