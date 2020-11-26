Бывший директор «Локомотива» прокомментировал ничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
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Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус на своей странице в Twitter прокомментировал результат игры.
«Николич научился парковать электричку», — написал он.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. 4-й тур
«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 0:0
Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне.
Николич научился парковать электричку— Илья Геркус (@ilgerkus) November 25, 2020