«Атлетико» и «Локомотив» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Василий Учаев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Мадридский «Атлетико» и московский «Локомотив» определились с составами на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Хименес, Коке, Фелиш, Сауль, Корреа, Лоди, Льоренте, Савич, Карраско, Триппьер.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Живоглядов, Крыховяк, Антон Миранчук, Чорлука, Игнатьев, Камано, Мурило, Зе Луиш, Рыбусь, Куликов.
Встреча между «Атлетико» и «Локомотивом» пройдет 25 ноября в Мадриде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 мск.
Ранее сообщалось, что нападающий «Атлетико» Диего Коста пропустит матч с «Локомотивом» из-за тромбоза.