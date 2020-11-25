Арбитр Данченков заявил о невозможности мирового соглашение с Широковым

Футбольный арбитр Никиты Данченкова рассказал о ходе дела против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, передает Sport24.

По словам арбитра, он не намерен идти на какие-либо уступки и собирается добиваться переквалификации дела на более строгие меры. Данченков отметил, что полностью доверяет своим адвокатам и хочет справедливого правосудия.

«Он хочет отделаться легким испугом. Я пойду до конца. Это дело чести!» — добавил он.

Напомним, что 10 августа на любительском турнире «Кубок Селебрити» Широков набросился на Данченкова, ударил его кулаком в лицо и бросился добивать ногами.

15 сентября в отношении футболиста было заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

11 ноября сторона арбитра подала жалобу генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову о переквалификации уголовного дела в отношении Широкова на покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что Широков прибыл на первое судебное заседание по делу об избиении арбитра.