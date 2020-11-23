Жулин рассказал, когда можно ожидать возвращение Загитовой в большой спорт
Андрей Черников
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, когда можно ожидать возвращение Алины Загитовой в большой спорт, передает «RT».
«О ее возвращении можно будет говорить, когда мы увидим, что она начала выполнять тройной аксель и четверные прыжки. Она не та спортсменка, которая будет довольствоваться шестыми местами», — сказал Жулин.
Напомним, сейчас Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период».
Ранее Жулин оценил показательный прокат Загитовой на Гран-при России.