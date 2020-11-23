Медведев установил уникальное достижение на Итоговом турнире ATP
Анастасия Мартыненко
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Российский теннисист Даниил Медведев стал первым спортсменом, которому удалось на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обыграть всех игроков из топ-3 рейтинга.
Во втором матче группового этапа турнира россиянин в двух сетах переиграл лидера рейтинга, сербского теннисиста Новака Джоковича. В полуфинале Медведев в трех сетах оказался сильнее второй ракетки, испанца Рафаэля Надаля, обыграв его впервые в карьере.
А в финальном поединке Меведев одолел третью ракетку мира, представителя Австрии Доминика Тима.
Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал победу на Итоговом турнире ATP.