Червиченко оценил работу судьи Иванова в матче «Спартак» — «Динамо»

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу судьи Сергея Иванов в матче между красно-белыми и столичным «Динамо», передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Если поможешь «Динамо» — получишь лопатой по печени. «Спартаку» поможешь — получишь лопатой по заднице. Вот Сергей Иванов и судил нормально, уворачиваясь от лопат», — сказал Червиченко.



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