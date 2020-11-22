Глава UFC огласил список потенциальных соперников Хабиба
Вадим Балканов
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт огласил список потенциальных соперников действующего обладателя чемпионского пояса в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает TMZ.
По его словам, 32-летний россиянин может выйти в октагон против Тони Фергюсона, Чарльза Оливейры, Конора Макгрегора или Дастина Порье.
«Один из этих парней точно сразится с Хабибом», — сказал Уайт.
Напомним, что по окончании своего предыдущего поединка против Джастина Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг не смогут выяснить отношения на турнире UFC 256.