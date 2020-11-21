Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила значение иероглифа на ее костюме, передает «Чемпионат.com».

Напомним, 21 ноября спортсменка выиграла российский этап гран-при.

«Правда ли, что иероглиф на спине означает «любовь»? Да, это действительно так. Выбрала, потому что это самое важное в жизни человека», — сказала Туктамышева.



Ранее Туктамышева поделилась эмоциями от победы на Гран-при России.