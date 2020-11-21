Киркоров поздравил капитана «Спартака» Джикию с днем рождения

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Певец Филипп Киркоров поздравил капитана московского «Спартака» Георгия Джикию с днем рождения.

21 ноября футболисту исполнилось 26 лет.

«С днем рождения, Джикия! Рад знакомству, капитан. Желаю отменного здоровья. Достижения спортивных целей и с каждым матчем доказывать безупречность своего таланта и мастерства», — написал Киркоров в Instagram.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).