«Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Андрей Черников
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Московский «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в матче забил Антон Миранчук, который реализовал пенальти. Стоит отметить, что на 45-й минуте за две желтые карточки был удален игрок «железнодорожников» Ведран Чорлука.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 15-й тур
«Локомотив» — «Арсенал» — 1:0
Гол: 1:0 — Миранчук, 72 (п).
Ранее Юрий Семин высказался о своем возможном возвращении в «Локомотив».