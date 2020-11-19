Комментатор выступил за возвращение Акинфеева в сборную России
Карен Саркисян
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Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.
После игры спортивный комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале выступил за возвращение капитана и вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.
«Акинфеева надо вернуть в сборную. Это вопрос государственного значения! Доверенное лицо доверителю не откажет…» — написал он.
Напомним, что в 2018 году Игорь Акинфеев стал доверенным лицом президента Российской Федерации Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.