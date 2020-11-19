Комментатор выступил за возвращение Акинфеева в сборную России

Сборная Россия потерпела разгромное поражение от национальной команды Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча проходила в Белграде и завершилась со счетом 5:0.

После игры спортивный комментатор Алексей Андронов в своем Telegram-канале выступил за возвращение капитана и вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.

«Акинфеева надо вернуть в сборную. Это вопрос государственного значения! Доверенное лицо доверителю не откажет…» — написал он.

Напомним, что в 2018 году Игорь Акинфеев стал доверенным лицом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки отбора к ЧМ-2022.