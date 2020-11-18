Российская биатлонистка пропустит предстоящий сезон из-за беременности

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт на своей странице в Instagram сообщила о том, что пропустит предстоящий сезон из-за беременности.

Напомним, что биатлонистка проводила предсезонную подготовку самостоятельно.

«Иногда жизнь преподносит нам приятные сюрпризы. Узнала, что стану мамой. Мне придется полностью пропустить предстоящий сезон», — сказала она.

Юрлова-Перхт заняла 17-е место в общем зачете Кубка мира в прошлом сезоне.

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