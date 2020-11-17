Сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0 в Лиге наций
Анатолий Ильинский
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В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании дома крупно обыграла национальную команду Германии.
Встреча группы 4 лиги А прошла в Севилье закончилась со счетом 6:0. У победителей отличились Альваро Мората, Родриго Эрнандес, Микель Оярсабаль и Ферран Торрес, оформивший хет-трик.
Как итог, сборная Испании набрала 11 очков и пробилась в финальную стадию турнира. Немцы (9) идут на втором месте.
Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4 — 6-й тур
Испания — Германия — 6:0
Голы: 1:0 — Мората – 17', 2:0 — Торрес – 33', 3:0 — Эрнандес – 38', 4:0 — Торрес — 55', 5:0 — Торрес — 71', 6:0 — Оярсабаль — 89'.
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