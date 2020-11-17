Сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0 в Лиге наций

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании дома крупно обыграла национальную команду Германии.

Встреча группы 4 лиги А прошла в Севилье закончилась со счетом 6:0. У победителей отличились Альваро Мората, Родриго Эрнандес, Микель Оярсабаль и Ферран Торрес, оформивший хет-трик.

Как итог, сборная Испании набрала 11 очков и пробилась в финальную стадию турнира. Немцы (9) идут на втором месте.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4 — 6-й тур

Испания — Германия — 6:0

Голы: 1:0 — Мората – 17', 2:0 — Торрес – 33', 3:0 — Эрнандес – 38', 4:0 — Торрес — 55', 5:0 — Торрес — 71', 6:0 — Оярсабаль — 89'.

Ранее вратаря Сафонова оставили в Турции из-за сомнительного теста на COVID-19.