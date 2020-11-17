Федор Емельяненко раскритиковал Петра Яна за говорливость

Российский боец ММА Федор Емельяненко высказался о своем соотечественнике, чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петре Яне.

Ветеран смешанных единоборств признался, что ему не нравится трешток, к которому часто прибегают Ян и другие атлеты во время раскрутки боев.

«Да, это хороший боец. Вот только знаете, я не люблю, когда боец начинает больше говорить языком, чем доказывать делом в клетке. Это касается любого бойца. Я не читаю словесные перепалки, однако до меня доходит определенная информация, встречаются заголовки статей. Мне кажется недопустимым подобное поведение. Если ты боец, то будь им до конца», — поделился мнением Емельяненко в разговоре с «Р-Спорт».

Напомним, что свой следующий поединок Ян проведет против претендента №1 Алджамейна Стерлинга.

Ранее Емельяненко прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру.