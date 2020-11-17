Российский фигурист Александр Самарин не выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, сообщает ТАСС.

По словам тренера фигуриста Светланы Соколовской, Самарин восстанавливает здоровье и не хочет форсировать.

«Здоровье дороже», — сказала она.

Напомним, что в октябре в СМИ сообщалось, что фигурист проходит медицинское обследование из-за болей в спине.

Александр Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года.

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