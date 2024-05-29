«Хотели людей повеселить»: в московском парке объяснили установку «воспитательных» надгробий

Надгробия с надписями о непослушных детях, появившиеся в московском парке «Сказка», установлены возле «дома страха» и являются частью хоррор-пространства. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе парка. Там отметили, что надгробия стоят уже два года, посетители никогда на них не жаловались.

«Это стилизованное хоррор-пространство, находится оно возле дома страха. Сделано оно с точки зрения тематической части парка. Существует оно уже не первый сезон в парке, никогда никаких вопросов от посетителей мы не получали. Наоборот, всем нравилось. Мы прекрасно понимаем, что вообще хоррор-история больше молодежная и молодежи нравилось, там многие фотографируются. Жалоб не было. Мы постоянно работаем с обратной связью с нашими гостями. После каждого посещения нам гость может поставить комментарий, и за все время существования вот этой зоны никогда не было вопросов. Если я не ошибаюсь, два года [существуют надгробия]. Они органично вписаны именно в эту часть парка, мы хотели людей повеселить», — сказали в парке.

В пресс-службе «Сказки» добавили, что в парке есть разные зоны для людей всех возрастов.

«У нас есть экстрим-зона, есть зона семейных аттракционов, есть зоны для совсем малышей, есть «Страна смешариков», есть тематические с животными. Как у большого парка развлечений, нас есть такие зоны, как лабиринт страха, дом страха — хоррор-пространства, которые стилизуются», — пояснили в парке.

29 мая Telegram-канал «Москва Live» сообщил о появлении в московском частном парке «Сказка» «воспитательных» надгробий для непослушных детей. На кадрах, снятых очевидицей, на камнях видны такие надписи, как «топтал газон», «кричал в парке», «лез без очереди», «лез через ограждение», «не слушал родителей», «мешал всем отдыхать».

Ранее в парке Москвы обнаружили чемодан с пистолетами и большим количеством патронов.