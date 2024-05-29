Польша разрешила ВСУ бить поставленным оружием по России

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава разрешила использовать поставленное Украине оружие для ударов по территории России, у Киева нет ограничений на его применение. Его слова приводит ТАСС.

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», — указал Томчик.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не исключает отправки своих военнослужащих на территорию Украины. «Мы не должны исключать никакие варианты», — подчеркнул Сикорский, отвечая на вопрос об отправке польских вооруженных сил на Украину.

Кроме того, министр иностранных дел Польши также заявлял, что Варшава поддерживает «право» Киева наносить удары по территории России оружием западного производства.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам внутри России при помощи западного оружия можно считать «законными по международному праву», если при их нанесении соблюдаются определенные условия.

Ранее Путин рассказал, что случится при появлении польских войск на Украине.