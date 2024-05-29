В США обеспокоились низким военным потенциалом страны на фоне РФ, КНР и Ирана

Американские вооруженные силы не готовы к потенциальному глобальному конфликту на фоне роста мощи Китая, России и Ирана, в связи с чем США в ближайшие годы могут оказаться в состоянии «крайней уязвимости». Об этом пишет The New York Times.

Как указывает автор, Китай предпринял «историческую военную модернизацию», обогнав ВМФ США по размеру флота, Россия «мобилизована» на долгосрочный конфликт на Украине, а Иран ведет прокси-войну против Израиля, увеличив атаки на американские корабли и военный контингент. Подобное развитие событий делает вероятным глобальный конфликт, говорится в тексте.

«Согласно растущему мнению экспертов, через несколько лет мы можем оказаться в состоянии крайней уязвимости. Наша военная готовность может оказаться на самом низком уровне за последние десятилетия, в то время как китайская армия, в частности, набирает обороты», — следует из текста.

Как пишет NYT, «давно пришло время восстанавливать американскую армию», чтобы избежать потенциальной войны.

До этого газета The Hill писала, что президент Соединенных Штатов Джо Байден проигрывает глобальную идеологическую третью мировую войну, поскольку Россия, Китай и Иран якобы активно нападают на интересы Вашингтона по всему миру.

Ранее в США заявили, что Вашингтон не в том положении, чтобы угрожать России.