Юрист объяснила, чего не имеют права делать проверяющие на ЕГЭ

Проверяющие во время ЕГЭ должны соблюдать требования законодательства. Во-первых, они не имеют права обыскивать школьников, а тем более проводить личный досмотр и прикасаться к телу подростков. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Рудакова, юрист частной практики, кандидат юридических наук.

В случае, если это произошло, можно жаловаться, руководствуясь несколькими статьями.

«Статья 113 УК РФ (домогательства до несовершеннолетних), статья 367 УК РФ (домогательства), отсутствие оснований для ст. 182 (основания для обыска)», — объяснила эксперт.

Также, проверяющие не имеют право проводить проверки в уборных, как и устанавливать там камеры. Помимо этого, организаторы и проверяющие не имеют права шуметь, отвлекать сдающих экзамен, обращениями к ним и прочее.

«Проверка перед ЕГЭ проводится только в целях безопасности. При допуске участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов (ППЭ) организаторы напоминают, что нужно сдать все запрещенные средства в специальные места или сопровождающему. К личным вещам участника экзамена, как и к нему самому, не прикасаются. Общественный наблюдатель вправе осуществлять свои полномочия только в местах проведения экзамена и в даты, указанные в удостоверении общественного наблюдателя», — добавила юрист.

До этого воронежские выпускники пожаловались на слишком доскональную проверку перед ЕГЭ: выпускницы заявили, что их заставили снять нижнее белье и прилюдно обыскали перед экзаменом. Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что тему с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в Воронеже собираются поднять на пленарном заседании ГД.

Ранее выяснилось, что ученики каждой третьей школы сталкивались с травлей за этот учебный год.