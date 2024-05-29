Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснила, чего не имеют права делать проверяющие на ЕГЭ

Юрист Рудкова: проверяющие на ЕГЭ не имеют права прикасаться к телу подростка

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Проверяющие во время ЕГЭ должны соблюдать требования законодательства. Во-первых, они не имеют права обыскивать школьников, а тем более проводить личный досмотр и прикасаться к телу подростков. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Рудакова, юрист частной практики, кандидат юридических наук.

В случае, если это произошло, можно жаловаться, руководствуясь несколькими статьями.

«Статья 113 УК РФ (домогательства до несовершеннолетних), статья 367 УК РФ (домогательства), отсутствие оснований для ст. 182 (основания для обыска)», — объяснила эксперт.

Также, проверяющие не имеют право проводить проверки в уборных, как и устанавливать там камеры. Помимо этого, организаторы и проверяющие не имеют права шуметь, отвлекать сдающих экзамен, обращениями к ним и прочее.

«Проверка перед ЕГЭ проводится только в целях безопасности. При допуске участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов (ППЭ) организаторы напоминают, что нужно сдать все запрещенные средства в специальные места или сопровождающему. К личным вещам участника экзамена, как и к нему самому, не прикасаются. Общественный наблюдатель вправе осуществлять свои полномочия только в местах проведения экзамена и в даты, указанные в удостоверении общественного наблюдателя», — добавила юрист.

До этого воронежские выпускники пожаловались на слишком доскональную проверку перед ЕГЭ: выпускницы заявили, что их заставили снять нижнее белье и прилюдно обыскали перед экзаменом. Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что тему с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в Воронеже собираются поднять на пленарном заседании ГД.

Ранее выяснилось, что ученики каждой третьей школы сталкивались с травлей за этот учебный год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами