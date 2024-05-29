В краснодарском вузе отвергли связь с женщиной, покончившей с собой на их территории

В Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ) подтвердили, что на их территории покончила с собой женщина. В пресс-службе вуза «Газете.Ru» сообщили, что погибшая не имела никакого отношения к КубГАУ. Поскольку территория вокруг университета открытая, контролировать подобные случаи невозможно.

«Женщина к нам не имеет никакого отношения. Территория университета открытая для всех горожан. Поэтому предусмотреть и предотвратить возможности никакой нет. Это случилось на старом футбольном поле, которое находится рядом с храмом нашего университета и рядом с проезжей частью, которая проходит мимо университета. Все остальное — там уже следственные дела ведутся», — сказали в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Baza инцидент произошел 28 мая. Погибшая женщина называла себя психологом и лайф-коучем, никаких требований перед самоубийством она не высказывала.

Известно, что весной прошлого года женщину искали родственники — сообщение о ее пропаже публиковали в «Лиза алерт». Через несколько недель ее нашли.

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