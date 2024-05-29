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Банда юношей избила мужчину ради кражи телефона у алкомаркета в Петербурге

78.ru: в Петербурге банда избила мужчину у алкомаркета и украла у него телефон

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Depositphotos

В Петербурге банда юношей напала на мужчину у алкомаркета, избила его и отобрала телефон. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на 28 мая возле дома на проспекте Ударников. В полицию обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что его избили десять неизвестных, которые также отобрали у него мобильный телефон стоимостью в шесть тысяч рублей. После этого юноши скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов на Ириновском проспекте задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого, которым оказался 19-летний уроженец Астраханской области, который проживает на проспекте Ударников.

Отмечается, что момент нападения на мужчину попал на камеры видеонаблюдения. Прочие детали на данный момент не уточняются.

Ранее мужчины несколько раз ударили подростка ножом ради кражи телефона в Петербурге.

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