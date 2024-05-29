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Названа причина роста цен на апельсиновый сок

Производители апельсинового сока столкнулись с кризисом из-за проблем с урожаем

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Shutterstock

Мировые цены на апельсиновый сок взлетели до рекордно высоких уровней из-за плохой погоды и болезни деревьев в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером этого товара, пишет Financial Times.

Производители уже начали задумываться об использовании других цитрусовых для приготовления популярного напитка. Главным кандидатом являются мандарины, чьи деревья более устойчивы к климатическим изменениям.

«Мы никогда не сталкивались с чем-то подобным, даже во время сильных морозов или мощных ураганов», — заявил президент международной ассоциации фруктовых и овощных соков (IFU) Кис Кулс.

За последние 12 месяцев биржевые цены на апельсиновый сок выросли более чем на 70%. На прошлой неделе котировки поднимались до рекордных $4,56 за фунт замороженного концентрата.

До этого сообщалось, что российские садоводы потеряли более половины будущего урожая из-за заморозков в мае.

Ранее россиян предупредили о росте цен на ягоды, джемы, варенье и соки.

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