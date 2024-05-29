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Блогера Байбурина поместили в СИЗО

Прокуратура: автора курсов по трейдингу Байбурина поместили в СИЗО Москвы

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Телеканал «Россия 24»

Блогер Азат Байбурин помещен в следственный изолятор №7 Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Telegram-канал Shot сообщал, что Байбурин задержан по подозрению в мошенничестве на 500 млн рублей.

По данным прокуратуры, мужчина подозревается в совершении преступления по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно информации надзорного ведомства, Байбурин из корыстных побуждений обещал своим подписчикам, что они смогут работать с валютным рынком, а после устроиться на финансовую биржу и получить высокий доход благодаря его курсам обучения финансовой грамотности, «что не соответствовало действительности».

Байбурин создавал видимость их обучения, заявлял, что необходимо открыть брокерские счеты якобы для получения прибыли. В действительности же полученные от клиентов деньги поступали на подконтрольные преступной группе счета.

От действий Байбурин и его подельников пострадали не менее 29 граждан, ущерб превышает 25,6 млн рублей. Следствие продолжается, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд признал законным продление ареста блогера Елены Блиновской.

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