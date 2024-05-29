BMW обновила седан и универсал 3-series

Немецкая компания BMW представила обновленное семейство 3-Series. По данным пресс-службы бренда, производство рестайлинговых автомобилей начнется в июле 2024 года.

Отмечается, что внешне машины не изменились, однако в салоне появились новые варианты отделки и руль D-образной формы. Центральные дефлекторы вентиляции получили собственную подсветку. А вся интерьерная подсветка теперь может посылать водителю сигналы: к примеру, «пульсировать» при входящем звонке или открытой двери.

Моторная гамма также почти не поменялась. В версии M340i для рынка США увеличена отдача до 391 л.с. Подзаряжаемый гибрид 330e по-прежнему выдает 292 л.с., но при этом он получил более емкую 19,5-киловаттную батарею, что позволило увеличить запас хода на электротяге с 81 до 101 км.

До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas.

Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения — Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») — добавилось еще два: режим Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья и режим Snow («Снег») для управления автомобилем зимой.

Отличительным элементом экстерьера Geely Atlas c полным приводом является эмблема AWD на двери багажника.

Ранее сообщалось, что Соллерс планирует начать выпуск нового минивэна в 2025 году.