Народная артистка России Лужина раскрыла размер своей пенсии

Народная артистка России Лариса Лужина в беседе с aif.ru призналась, что получает 60 тысяч рублей пенсионных.

«Моя пенсия в целом порядка 60 тысяч рублей. Я очень благодарна Сергею Семеновичу [Собянину] за заботу. И мы все время переживаем за наших коллег в Питере и других городах, там актеры доплат никаких не получают», — отметила Лужина.

При этом артистка выразила мнение, что и на пенсию в 60 тысяч сейчас в Москве особо не проживешь, так как «все подорожало». В связи с этим 85-летняя артистка продолжает играть в театре и ездить на гастроли.

Незадолго до этого Лужина осудила Никиту Кологривого за скандальные высказывания после успеха «Слова пацана». Она выразила мнение, что актер заболел звездной болезнью, после чего начал допускать неосторожные высказывания в адрес известных артистов. По мнению Лужиной, Кологривый даже не разбирается в российской литературе и кино. Актриса назвала Кологривого дураком, потому что артист не смог получить от коллег и режиссера ценные знания, перенять их опыт.

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