Азамат Мусагалиев о Дорохове и Харламове: «Они хищники»

Комик Азамат Мусагалиев признался, что ему тяжело работать с Денисом Дороховым и Гариком Харламовым на проекте «Кстати». Об этом юморист рассказал на YouTube-шоу «Есть вопросики».

«Они охотники. Для меня это большая и классная практика. Ты не можешь там расслабиться ни на секунду, нужно всегда сидеть и созидать. Стоит только расслабиться, тебя сразу эти двое едят. Они хищники», — заявил Мусагалиев.

Комик добавил, что отпускает колкости в сторону Дорохова на программе ради того, чтобы держать коллегу в рамках. По словам Мусагалиева, Дорохов отличный комедиант, но в его юморе есть тонкая грань между тем, что «он очень смешной и надоел».

«То есть до лютой неприязни буквально один коротенький шажок. Ну у Дороха других шажков не получается. Он это и сам прекрасно понимает», — добавил комик.

По словам знаменитости, Дорохов сам просит коллегу следить за тем, чтобы он не переходил за грань. Мусагалиев добавил, что общается с коллегой лишь на работе, однако звезды не разделяют работу и дружбу. Они тесно общаются еще со времен игры в КВН, однако сейчас друзьям хватает общения на съемочной площадке.

«Грубо говоря, нет такого, что мы с тобой поработали, а теперь пойдем посидим в кафе, чай попьем. Мы с ним и работаем, и сидим в кафе — чай пьем. Настолько вот так все переплелось», — заверил Мусагалиев.

Ранее популярный комик рассказал, почему перестал работать на телевидении.