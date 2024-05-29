В Райффайзенбанке ограничат переводы в долларах США

С 10 июня клиентам Райффайзенбанка станут недоступны переводы в долларах США в иностранные банки из-за новых требований банков-корреспондентов. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Как сообщает кредитная организация, платежи, отправленные до 16:00 7 июня, будут проведены с учетом прежних ограничений.

«Мы не можем повлиять на изменение требований. Это затронет всех клиентов, мы заранее вас предупреждаем с учетом постоянно меняющихся условий рынка», – говорится в релизе. При этом до 1 июня действует 50%-я скидка на комиссию банка за переводы в долларах физлицам в другие банки через «Райффайзен онлайн». Ограничения не коснутся входящих долларовых платежей.

Европейский ЦБ в марте 2023 года потребовал от австрийской Raiffeisen Bank закрыть бизнес в РФ. Неделю назад Минфин США предупредил о возможном отключении Raiffeisen от американской финсистемы из-за связанных с Россией операций.В начале мая глава Raiffeisen Йоханн Штробль заявил, что в III квартале банк начнет сокращать российский бизнес.

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