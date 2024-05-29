Чурикова намекнула на новый роман

Телеведущая Яна Чурикова намекнула в беседе с Prozvezd, что состоит в отношениях.

Чурикова подняла тему своих романов, высказавшись о советах в отношениях. Она объяснила, что боится давать советы по поводу личной жизни на правах известной личности.

«Нет уж, увольте! Не мне вас учить, как строить личную жизнь! Но вы можете за меня порадоваться: у меня в ней все, слава Богу, прекрасно», — заявила телеведущая.

Чурикова отметила, что рекомендации к отношениям сугубо индивидуальные. По словам знаменитости, то, что в личном плане может подходить одному человеку, может оказаться бесполезным и даже вредным, опасным для другого. Телеведущая уверена, что не стоит строить личную жизнь на опыте звезд.

«Мы хоть и знамениты, но так склонны к ошибкам. Мы тоже проживаем эту жизнь первый раз, пусть в чем-то и более ярко, и местами любопытно. Но что касается истинной любви, тут мы, как все, уповаем на высшие силы. И так же, как все, и надеемся, и верим и… боимся неудач», — призналась знаменитость.

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