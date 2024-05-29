Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший Бузовой пошутил, что ляжет в одну могилу с Тарасовым и Давой

Шоумен Роман Третьяков пожаловался, что его всегда называют бывшим Бузовой

close
100%
Алексей Панов/РИА Новости

Шоумен Роман Третьяков на выступлении в жанре стендап пошутил, что ляжет в одну могилу с другими бывшими Ольги Бузовой. Об этом пишет «СтарХит».

«Столько в мире новостей, а мне до сих пор звонят по одному и тому же поводу… Недавно набрали, вывели в прямой эфир и говорят: «У нас сегодня в гостях бывший Бузовой». Никакой фамилии, просто «бывший Бузовой». Представляете, а мне 43 года», — посетовал Третьяков.

Артист встречался с телеведущей еще во время зарождения телестройки «Дом-2». После этого у Третьякова случился развод, проблемы с бизнесом и немало других событий, о которых можно было бы даже написать книгу. Однако, по словам шоумена, его все равно ассоциируют только с Бузовой. Он пошутил, что на их «братской могиле» с Давой и Дмитрием Тарасовым напишут «бывшие Бузовой».

28 мая Мари Краймбрери отписалась от Давы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Это случилось после того, как в сети появились новости о поцелуе Давы с Ольгой Бузовой на съемках шоу «Сокровища императора».

Ранее Яна Чурикова заявила, что в ее личной жизни все прекрасно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами