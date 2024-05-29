Бывший Бузовой пошутил, что ляжет в одну могилу с Тарасовым и Давой

Шоумен Роман Третьяков на выступлении в жанре стендап пошутил, что ляжет в одну могилу с другими бывшими Ольги Бузовой. Об этом пишет «СтарХит».

«Столько в мире новостей, а мне до сих пор звонят по одному и тому же поводу… Недавно набрали, вывели в прямой эфир и говорят: «У нас сегодня в гостях бывший Бузовой». Никакой фамилии, просто «бывший Бузовой». Представляете, а мне 43 года», — посетовал Третьяков.

Артист встречался с телеведущей еще во время зарождения телестройки «Дом-2». После этого у Третьякова случился развод, проблемы с бизнесом и немало других событий, о которых можно было бы даже написать книгу. Однако, по словам шоумена, его все равно ассоциируют только с Бузовой. Он пошутил, что на их «братской могиле» с Давой и Дмитрием Тарасовым напишут «бывшие Бузовой».

28 мая Мари Краймбрери отписалась от Давы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Это случилось после того, как в сети появились новости о поцелуе Давы с Ольгой Бузовой на съемках шоу «Сокровища императора».

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