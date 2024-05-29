Райффайзенбанк остановит отправку переводов в долларах

Райффайзенбанк с 10 июня прекратит проведение исходящих денежных переводов в долларах США в связи с изменением требований банков-корреспондентов, осуществляющих такие переводы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны. Это связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все корректно оформленные и отправленные до 16:00 7 июня по московскому времени платежи в долларах США будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений.

13 мая сообщалось, что австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в последние годы получала значительную часть своей прибыли из российского подразделения.

По прогнозам газеты, в 2024 году российское и белорусское подразделения RBI суммарно обеспечат группе около €1,2 млрд чистой прибыли, что составит 69% от общего чистого дохода. Для сравнения, совокупный чистый доход других филиалов Raiffeisen оценивается аналитиками Citigroup лишь в €500 млн.

Ранее Raiffeisen Bank отменил сделку для вывода капитала из России.