Мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью водительских прав

В сети значительно выросло количество ресурсов, направленных на обман россиян, которые хотели бы незаконно получить водительские права. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Ивана Лебедева. За последнее время было удалено 203 таких сайта.

«Каждый ресурс создается и именуется под определенный город и называется определенной фейковой компанией. Например: «Чтобы купить легальные права в Москве, обращайтесь в компанию MosPrava»», — рассказал Лебедев.

Он добавил, что на подобных ресурсах предлагают оставить заявку на получение водительского удостоверения — для этого нужно указать свои личные данные, в том числе загрузить копию паспорта. Затем пользователю обещают перезвонить, однако по итогу с ним никто не связывается. Злоумышленники же используют данные «клиента» для последующих мошеннических схем.

Примечательно, что на таких сайтах в качестве партнеров нередко указывают ГИБДД, крупные автоконцерны и страховые компании. Получить права предлагается при этом всего за несколько дней.

До этого юрист объяснил, как страховщики вычисляют инсценировку ДТП ради выплат. К примеру, подозрения всегда вызывают аварии, произошедшие ночью на отдаленной дороге, где нет камер и невозможна другая объективная видеофиксация. Кроме того, насторожить страховщиков может количество повреждений. По словам юриста, обычно в случае инсценировки у одного из автомобилей они небольшие, у второго, обычно более дорогого, — более серьезные, чтобы можно было получить максимальную выплату по ОСАГО.

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