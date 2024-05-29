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Фриске рассказала о самочувствии после пластики

Блогерша Наталья Фриске сообщила, что чувствует себя отлично после пластики

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seregina_kate/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Наталья Фриске призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что чувствует себя отлично после пластики.

«Отеки, конечно, еще есть, но уже лучше», — поделилась блогерша.

В апреле Фриске решилась на подтяжку груди. Врачи также ей сделали абдоминопластику с ушиванием диастаза живота. Блогерша проходила реабилитацию дома. Она рассказывала, что ей тяжело дышать ночью из-за отеков.

6 мая Фриске поделилась, что постепенно восстанавливается после операции. Она ходила на физиотерапию и собиралась ставить капельницы. 27 мая Фриске показала фигуру после пластики.

Фриске воспитывает дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не раз рассказывала, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец». В мае 2023-го Фриске призналась, что хочет завести еще одного ребенка.

В апреле 2024 года Фриске рассказала, что тратит около 200 тысяч рублей в месяц на себя и дочь. Блогерша полностью обеспечивает малышку.

Ранее стало известно, что сестра Фриске продает кафе на Шри-Ланке.

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