«Химки» и махачкалинское «Динамо» готовы к играм в РПЛ

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов заявил, что подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» готовы к Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Благодарен командам, которые оказались готовы к выходу в РПЛ. И «Химки», и «Динамо» готовы финансово и инфраструктурно. Дагестан очень заинтересован, чтобы команда играла в РПЛ», — сказал Измайлов.

20 мая подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» заработали прямые путевки в Российскую премьер-лигу на сезон-2024/25.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее в махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании экс-игрока мадридского «Реала».