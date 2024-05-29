Названа причина исчезновения памятной доски Ельцину в Эстонии

Исчезновение памятной доски первому российскому президенту Борису Ельцину в Таллине объясняется ее ремонтом, сообщило эстонское издание Postimees.

О пропаже барельефа, расположенного рядом с Домом правительства Эстонии, сообщалось 24 мая. По информации портала, памятная доска может быть восстановлена уже к 23 июня после благоустройства.

24 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что роль Бориса Ельцина в становлении современной РФ очень трудно переоценить.

Также у него спросили, как Кремль оценивает политическую фигуру первого российского президента. В ответ представитель главы государства подчеркнул, что описывать значимость Ельцина для политической жизни страны в двух словах было бы неправильно.

Бывшего президента РФ Бориса Ельцина не стало 23 апреля 2007 года. В 1991 году он стал первым всенародно избранным главой государства и оставался на этом посту до 1999 года.

Ранее Путин рассказал о попытках западных стран давить на Ельцина во время конфликта в Югославии.